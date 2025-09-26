Alles zu oe24VIP
© X

Historisches Denkmal

Mega-Unwetter: Wassermassen fluten berühmte Villa

26.09.25, 08:03
Teilen

Italien wurde diese Woche wiederholt von schweren Unwettern mit Sintflutregen heimgesucht. 

Besonders betroffen war die Gegend um den Comer See in der Lombardei. Hier musste die Feuerwehr wiederholt wegen Erdrutschen und Überschwemmungen ausrücken.

Besonders betroffen war das Westufer des Sees, wo mehrere Erdrutsche die Straßen blockierten. Auch im Bahnverkehr kam es zu Beeinträchtigungen.

Bedroht war auch die historische Villa Pliniana, die bereits 1573 erbaut wurde.

Wasserfluten fluteten das Denkmal, die Feuerwehr musste ausrücken.

