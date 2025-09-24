Nach Flut-Drama in Italien: Vermisste deutsche Camperin tot geborgen

Die deutsche Urlauberin, die im Norden Italiens vermisst wurde, ist tot aufgefunden worden.

Nach tagelanger Suche gibt es nun traurige Gewissheit.

Fund in überflutetem Gebiet

Die 64-jährige Frau, Andrea H., war mit ihrem Ehemann mit dem Wohnwagen im Piemont unterwegs. Nach heftigen Regenfällen wurde das Paar am frühen Montagmorgen auf einem Campingplatz nahe der Gemeinde Spigno Monferrato von einer Flutwelle überrascht. Wasser drang in den Wohnwagen ein, dieser wurde plötzlich mitgerissen.

Das Ehepaar versuchte zu fliehen und wollte auch seine beiden Hunde retten. Während sich der Mann rechtzeitig ins Trockene retten konnte, kam es bei Andrea H. anders: Nach Berichten italienischer Medien sei sie auf dem Weg nach draußen gestürzt. Auf dem Arm hielt sie einen Hund, den sie nicht zurücklassen wollte. Beide wurden von den Wassermassen fortgerissen. Die Leiche der Frau wurde schließlich mehrere Kilometer weiter entfernt im überfluteten Gelände des Flusses Valla gefunden. Feuerwehr, Drohnen und Hubschrauber waren zuvor über zwei Tage im Einsatz gewesen.

Beileid aus der Region

Federico Riboldi, Regionalrat im Piemont, sprach der Familie sein tiefes Mitgefühl aus. Er erklärte, die Frau sei „auf der Suche nach Ruhe“ gewesen und habe „auf tragische Weise ihr Leben verloren“.

Schwere Unwetter im Norden Italiens

Die Wetterlage betrifft nicht nur das Piemont. Auch Venetien und die Lombardei sind stark von den Regenfällen betroffen. In Venetien wurde der Notstand ausgerufen. Rund um den Comer See sind Straßen blockiert oder nicht mehr passierbar. Ein Erdrutsch riss ein großes Loch in eine Landstraße, und die Feuerwehr musste Dutzende Menschen aus überschwemmten Häusern bringen.

Die Regenfront zieht inzwischen weiter nach Süden. Auch die Inseln Capri und Ischia im Golf von Neapel sind betroffen. Dort flossen Wassermassen in Bächen die Hänge hinunter und richteten Schäden an. Schätzungen zufolge sind die Folgen in allen Regionen erheblich.