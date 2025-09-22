Flut-Drama in Italien: Deutsche Camperin von Wassermassen mitgerissen - Ehemann muss hilflos zusehen

Eine deutsche Urlauberin ist bei schweren Unwettern in Norditalien verschwunden. Während sie mit ihrem Mann auf einem Campingplatz übernachtete, wurde die Frau von den Fluten mitgerissen. Die Suche läuft auf Hochtouren.

Bei verheerenden Überschwemmungen in Norditalien ist eine deutsche Touristin spurlos verschwunden. Das Unglück ereignete sich am 22. September auf dem Campingplatz "Lago Isola" nahe des Valla-Creek in der Gemeinde Spigno Monferrato in der Region Piemont.

Das deutsche Ehepaar übernachtete in einem Wohnmobil, als sie von einer plötzlichen Sturzflut überrascht wurden. Während der Ehemann sich mit dem Hund in Sicherheit bringen konnte, rutschte die Frau aus und wurde von den reißenden Wassermassen mitgerissen.

Großaufgebot bei der Suche

Seit dem Vorfall sind umfangreiche Suchaktionen im Gange. Feuerwehren aus Acqui Terme, Teams aus dem Kraftwerk Alessandria sowie Kommandozentralen aus Cuneo und Asti sind im Einsatz. Zusätzlich wurden Taucher aus Turin, Drohnen und ein Drago-Hubschrauber der Luftwaffe aus Genua mobilisiert. Trotz dieser intensiven Bemühungen konnte die vermisste Deutsche bis Montagabend nicht gefunden werden.

Chaos in ganz Norditalien

Die schweren Unwetter haben in ganz Norditalien für Verwüstung gesorgt. Besonders betroffen sind die Regionen Piemont und Lombardei, wo zahlreiche Flüsse über die Ufer getreten sind. In Cabiate zwischen Mailand und Comer See stehen die Straßen knietief unter Wasser. Die Bahnlinie Como-Chiasso musste komplett eingestellt werden, da Erdrutsche wichtige Verkehrswege blockieren. Selbst Mailand ist betroffen - der Fluss Seveso trat über die Ufer.

Warnung für deutsche Touristen

Besonders brenzlig ist die Situation für deutsche Urlauber, da sich derzeit viele Touristen aus Deutschland rund um den Comer See aufhalten. Rettungskräfte haben bereits mehr als ein Dutzend Camper aus betroffenen Gebieten evakuiert, die von den nächtlichen Regenfällen überrascht wurden. Meteorologen warnen vor weiteren Regenfällen in den kommenden Tagen, was die Lage zusätzlich verschärfen könnte.