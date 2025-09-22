NY–Neuling Stocker trifft am Dienstag Trump

oe24-Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel begleitet Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl Reisinger in New York.

Er sei zum allerersten Mal in New York, erzählt Bundeskanzler Christian Stocker. Von der „Energie“ der Stadt ist er ebenso angetan wie von der UNO-Generalversammlung in Manhattan.

Für seine allererste Visite ist das Programm des ÖVP-Regierungschefs beachtlich. Neben der Eröffnung der 80. UNO-Generalversammlung soll er am Dienstag die „Nummer zwei von China“ treffen, davor und danach hat er ebenso wie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger Dutzende Termine mit Premierministern auch kleiner Karibikstaaten. Immerhin kämpft Österreich um einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat.

Politik-Trio kämpft um UNO-Sitz

Der Dienstag – oe24 begleitet Kanzler und Außenministerin in New York – steht freilich ganz im Zeichen von Donald Trump. Dieser sollte am Montagabend in der Stadt, die niemals schläft, landen und für jede Menge Verkehrs- und Sicherheitschaos sorgen. Wann immer der Konvoi des US-Präsidenten vorbeifährt, muss alles eingefroren – freeze, wie es in den USA heißt – werden. Kein Auto darf mehr fahren. Kein Wunder, dass auch Stocker und Beate Meinl-Reisinger lieber zu Fuß Richtung UNO marschierten.

Stocker trifft Trump – Kurz in NYC

Am Abend steht dann eine weitere Premiere für Stocker am Programm: Er soll – Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat ihm seine Einladung überlassen – im Hotel Lotte an der Madison Avenue niemand Geringeren als den umstrittenen US-Präsidenten die Hand schütteln und kurz mit ihm reden.

© BKA/Christopher Dunker

Trump gibt im geschichtsträchtigen Haus den Empfang für die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. „Hier wird bei allen unterschiedlichen Meinungen vieles besprochen und das ist einzigartig“, lobt er ebenso wie Meinl-Reisinger die UNO-Generalversammlung.

Dass Sebastian Kurz gerade ebenso in New York ist, erfährt Stocker übrigens von der Autorin dieser Zeilen. Ein quasi liebevolles „Kanzler-Duell“ unter Parteifreunden via Instagram startete bereits am Montag…