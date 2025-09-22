Macron kündigt an: Auch Frankreich erkennt Staat Palästina an

Auch Frankreich erkennt künftig einen Staat Palästina an. Das kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Treffen zur Zweistaatenlösung in New York an.
Trump sei der Meinung, dass es sich dabei nur um "leere Worte" handle "und nicht genug Taten von einigen unserer Freunde und Verbündeten". Leavitt äußerte sich kurz vor einem Gipfeltreffen zur Zweistaatenlösung in New York.
Weitere Staaten wollen Anerkennung verkündigen
Dabei wollen Frankreich und weitere Länder ihre Anerkennung eines palästinensischen Staats verkünden. Wichtige US-Verbündete wie Großbritannien, Kanada, Australien und Portugal hatten dies bereits am Sonntag getan. Zu den wenigen Staaten, die diesen Schritt nicht gesetzt haben und aktuell auch nicht setzen wollen, zählen neben den USA auch Österreich und Deutschland.