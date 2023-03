Der Schütze soll laut Polizei getötet worden sein.

Nashville (Tennessee). Bei einer Schießerei in einer Schule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind am Montag mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte die örtliche Feuerwehr mit. "Wir können bestätigen, dass wir mehrere Patienten haben", hieß es weiter. Der Schütze soll laut Polizei getötet worden sein.

Allerdings wurden Eltern aufgerufen, sich nicht in die Schule zu begeben. Die Gefahr sei noch nicht vorüber.