Meme-Star Kailia Posey stirbt mit nur 16 Jahren

Das GIF eines schelmisch grinsenden Mädchens vor einer rosa Tapete machte Kailia Posey weltberühmt. Jetzt ist die Teenagerin (†16) tot, wie ihre Familie gegenüber "BNO News" bestätigt. Die Umstände für den plötzlichen Todes sind nicht bekannt. Ihre Mutter, Marcy Posey Gatterman, schreibt auf Facebook, dass der Tod ihrer Tochter "wie aus dem Nichts" gekommen sei.

Lokalmedien in Los Angeles schreiben von einem Auto-Unfall, in dem die Posey verwickelt gewesen sein soll – allerdings bestätigten das die Behörden vorerst nicht.

Weltberühmt wurde Kailia Posey 2012 im Alter von 5 Jahren mit einem Auftritt in der TV-Show "Toddlers & Tiaras". Die kurze Szene als sie schelmisch in die Kamera grinst, wurde danach als GIF weltweit verbreitet.

