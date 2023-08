Mindestens 52 Tote bei Gebäude-Brand in Johannesburg

Im Zentrum der südafrikanischen Metropole Johannesburg sind bei einem Feuer in einem Gebäude mindestens 52 Menschen ums Leben gekommen.

Dies meldete die Stadt am frühen Donnerstagmorgen auf der Plattform X, vormals Twitter. Dutzende weitere Menschen seien ersten örtlichen Medienberichten zufolge verletzt worden, als das Feuer in der Nacht in einem fünfstöckigen Gebäude ausgebrochen sei.

Der Nachrichtensender News24 berichtete von 43 Verletzten. Die Ursache des Brandes war den Berichten zufolge zunächst noch ungeklärt.

