Model (23) sagte an Rezeption ihren eigenen Tod voraus

Gretta Vedler hatte Wladmir Putin in einem Video als Psychopathen bezeichnet.

Im März dieses Jahres wurde das russische Model Gretta Vedler tot in einem Koffer gefunden, nachdem die 23-Jährige vor über einem Jahr verschwunden war. Ihr eifersüchtiger Ex-Freund hatte sie ermordet, weil es ihm offenbar nicht passte, dass sie auch als Escort-Dame arbeitete.

"Merken Sie sich seinen Namen"

Nun wurden neue schockierende Details zum Fall bekannt.Wie die britische „Sun“ berichtet, scheint die 23-Jährige in einem Video ihren eigenen Tod vorhergesagt haben. In dem Clip, den sie selbst aufnahm, sieht man, wie Gretta in einem Moskauer Hotel an der Rezeption steht.

„Ich komme von Nummer 708. Ich habe geschrien, mir wurde mit Mord gedroht, aber es kam niemand zur Hilfe.“ Als der Rezeptionist nicht gleich reagiert, fügt das Model hinzu: „Merken Sie sich seinen Namen“. Gretta nennt mehrmals den Namen ihres Ex-Freund es Dmitry Korovin und bezeichnet ihn als ihren zukünftigen Mörder. Wenige Tage später verschwand das Model dann spurlos.

Vedler wurde auch international bekannt, weil sie kurz vor ihrem Verschwinden Wladimir Putin als Psychopaten bezeichnet hatte. „In Anbetracht der Tatsache, dass er in seiner Kindheit viel Demütigung erfahren musste und aufgrund seiner schmächtigen körperlichen Gestalt nicht für sich selbst eintreten konnte, ist es nicht verwunderlich, dass er zum KGB ging“, so das Model. "Ich kann nur vermuten, dass in ihm eine klare Psychopathie oder Soziopathie zu sehen ist."