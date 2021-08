Moderatorin: 'Bewaffnete Taliban stürmten unseren Sender'

Mehr Mursal Amiri: 'Mit vorgehaltener Waffe wurde mir befohlen, sofort zu gehen.'

Nach ihrer Machtübernahme versprachen die Taliban zwar, ihre zu schützen, in der Realität werden Frauen aber bereits jetzt diskriminiert. An Universitäten dürfen Frauen bereits nicht mehr studieren, an vielen Arbeitsplätzen sind sie nicht mehr willkommen.

Eine afghanische Fernsehmoderatorin schilderte nun, wie Taliban-Kämpfer ihren Sender stürmten und sie mit vorgehaltener Waffe bedrohten. Mehr Mursal Amiri wurde befohlen, "nach Hause zu gehen, dort zu bleiben und nie zurückzukehren", weil weibliche Nachrichtensprecher fortan nicht mehr erlaubt seien.

"Ich habe Angst"

„Es war sehr beängstigend für uns“, erzählt Amiri. „Die Station wurde jetzt von den Taliban übernommen, wobei auch die meisten männlichen Mitarbeiter hinausgeworfen. wurden. „Als ich heute die Nachrichten schaute, war es, als würde ich eine Moschee sehen, in der bärtige Männer über Religion und Scharia sprechen, sonst nichts. Es ist, als ob es in unserer Welt keine Frauen gäbe.“

Die Journalistin fügt hinzu. „Ich habe Angst vor der Zukunft und mache mir auch Sorgen, darüber zu sprechen. Aber ich glaube, es ist etwas, was ich tun muss.“ Derzeit versteckt sie sich an einem geheimen Ort vor den Taliban.