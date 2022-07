Moderatorin ohnmächtig: Britisches TV-Duell abgebrochen

London. Ein TV-Duell der beiden Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden britischen Premierministers Boris Johnson ist nach einem medizinischen Notfall abgebrochen worden. Die Moderatorin des britischen Senders TalkTV, Kate McCann, sei ohnmächtig geworden, teilte der Sender am Dienstagabend mit. Auch wenn es ihr gut gehe, werde das Duell auf medizinischen Rat hin nicht fortgesetzt.

Das Duell zwischen der britischen Außenministerin Liz Truss und Ex-Finanzminister Rishi Sunak war gut eine halbe Stunde nach Beginn überraschend unterbrochen worden. Fernsehzuschauer sahen, wie Truss ihren Redebeitrag abbrach, schockiert schaute und "Oh mein Gott" murmelte. Zuschauer schickten auf Twitter gute Wünsche an Kate McCann.

Not sure what’s happened but the #sundebate has gone offline. Hope the presenter is ok pic.twitter.com/ULaLDd2DBn