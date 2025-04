Musk warnt vor "echtem Massaker in Europa"

"Masseneinwanderung wird zur Zerstörung jedes Landes führen"

Tech-Milliardär Elon warnt vor Terroranschlägen in Europa. "Wir beobachten einen enormen Anstieg der Zahl der Anschläge in Italien und Europa. Die Medien versuchen, die Zahl der Terroranschläge zu minimieren, aber das Töten von Menschen wird immer häufiger und schließlich werden wir in Europa Massenanschläge, Massenschlachtungen sehen", sagte Musk am Samstag bei einer Videoschaltung beim Parteitag der italienischen Regierungspartei Lega.

"Wenn wir uns den Trend ansehen, dann ist es das. Dies wird zu einem echten Massaker in Europa führen. Ihre Freunde, Ihre Familien, sie alle werden in Gefahr sein, die Zahlen sprechen für sich", meinte Musk. Er sprach sich gegen eine ungeregelte Migration in Europa aus. "Masseneinwanderung ist eine verrückte Sache, sie wird zur Zerstörung jedes Landes führen, das sie zulässt", betonte der 54-Jährige.

"Wenn in einem Land mit 50 Millionen Einwohnern ein kleiner Prozentsatz der übrigen Welt in dieses Land kommt, verwandelt es sich in ein anderes Land. Ein Land ist keine Geografie, sondern die Menschen, die es bewohnen: das ist ein grundlegendes Konzept, das eigentlich klar sein sollte", betonte Musk.