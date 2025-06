Mysteriöse Krankheitsserie bei Kindern in Frankreich

Ein Kind ist gestorben, acht weitere sind im Spital.

Nach einer Serie von Durchfallerkrankungen bei Kindern mit einem Todesfall in Nordfrankreich bleiben zwei Metzgereien in Saint-Quentin vorsorglich zu. Die Mehrzahl der Kinder Fleisch habe aus den Metzgereien gegessen habe, teilte die Präfektur mit. Acht Kinder aus der gleichnamigen 53.000-Einwohnerstadt oder der Umgebung kamen in die Klinik. Bei fünf von ihnen trat eine seltene Form von akutem Nierenversagen auf, an dem ein Kind inzwischen gestorben ist.

HUS-Syndrom

Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, in den beiden Metzgereien gekaufte Fleischwaren nicht zu verzehren, bis Laboruntersuchungen die Ursache der Erkrankungen nicht zweifelsfrei belegt hätten. Es liefen Untersuchungen zur Herkunft des Fleisches und zur Art der bakteriellen Verunreinigung. Die vorsorgliche Schließung der Metzgereien hänge auch damit zusammen, dass die Verunreinigung ebenfalls die Räumlichkeiten und Gerätschaften betreffen könne.

Die Kinder im Alter von einem bis zwölf Jahren wurden zwischen dem 13. und 18. Juni in die Klinik eingeliefert. Fünf von ihnen entwickelten das hämolytisch-urämische Syndrom (HUS), das in der Regel bei Kindern infolge einer Infektion des Darms auftritt und zur Bildung von Blutgerinnseln führt, die vor allem Gehirn, Herz und Nieren blockieren. Jährlich werden in Frankreich nur 100 bis 165 Erkrankungen von Kindern mit dem HUS-Syndrom dokumentiert.