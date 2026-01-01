Bar-Inferno: Polizei geht von Unglück aus

Ein Attentat wird derzeit ausgeschlossen.

Bei einem Brand während einer Silvesterparty im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana sind nach Polizeiangaben mehrere Dutzend Menschen ums Leben gekommen. Rund 100 seien in der Bar zum Großteil schwer verletzt worden, sagte der Kommandant der Walliser Kantonspolizei, Frédéric Gisler. Die Ermittler gehen von einem Unglück aus.

Die Ermittler schließen einen Anschlag derzeit aus, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Brandstiftung.

Die genaue Brandursache sei derzeit noch unklar. Die Explosion war nicht Auslöser, sondern wurde durch den Brand verursacht, so die die Walliser Generalstaatsanwältin.

Den Behörden zufolge stammen einige Opfer aus dem Ausland. Das Feuer war gegen 1.30 Uhr ausgebrochen. Zehn Hubschrauber und 40 Ambulanzen wurden mobilisiert, hieß es bei einer Pressekonferenz.