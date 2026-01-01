Alles zu oe24VIP
© getty

In der Schweiz

Crans-Montana: Das ist der Promi-Skiort - der zur Feuerhölle wurde

01.01.26, 11:31
Crans-Montana liegt im Kanton Wallis und gilt als mondäner Ferienort mit vielen Prominenten.  

Berühmtester Einwohner war James-Bond-Schauspieler Roger Moore (1927-2017).

Crans-Montana
© getty

Crans-Montana
© getty

Rennen des Ski-Weltcups  

Der Ort auf etwa 1.500 Metern Höhe hat ein großes Skigebiet. Ende Jänner finden dort auch Rennen des Ski-Weltcups statt.

Crans-Montana
© getty

Crans-Montana
© getty

Crans-Montana
© getty

10.000 Einwohner 

Über die Feiertage ist der Ort in der Regel ausgebucht. Auf rund 10.000 Einwohner kommen rund 2.600 Hotelbetten und hunderte Ferienwohnungen. Bei rund einer Million Übernachtungen im Jahr kommen nach Angaben der örtlichen Tourismusbehörde etwa 20 Prozent der Gäste aus dem Ausland.

