Crans-Montana: Das ist der Promi-Skiort - der zur Feuerhölle wurde

Crans-Montana liegt im Kanton Wallis und gilt als mondäner Ferienort mit vielen Prominenten.

Berühmtester Einwohner war James-Bond-Schauspieler Roger Moore (1927-2017).

© getty

© getty

Rennen des Ski-Weltcups

Der Ort auf etwa 1.500 Metern Höhe hat ein großes Skigebiet. Ende Jänner finden dort auch Rennen des Ski-Weltcups statt.

© getty

© getty

© getty

10.000 Einwohner

Über die Feiertage ist der Ort in der Regel ausgebucht. Auf rund 10.000 Einwohner kommen rund 2.600 Hotelbetten und hunderte Ferienwohnungen. Bei rund einer Million Übernachtungen im Jahr kommen nach Angaben der örtlichen Tourismusbehörde etwa 20 Prozent der Gäste aus dem Ausland.