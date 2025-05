Nach Putin-Absage: Auch Selenskyj kommt nicht nach Istanbul

Der Ukraine-Gipfel, der in Istanbul endlich den lang ersehnten Frieden bringen soll, droht zu scheitern.

Nachdem erst Putin seine Teilnahme absagte, kommt auch der ukrainische Präsident Selenskyj nicht in die Türkei. Beide lassen die Friedensgespräche sausen.

Delegation kommt

Von der Selenskyj-Absage berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf einen ukrainischen Beamten. Demnach wird der ukrainische Präsident eine Delegation nach Istanbul schicken, um sich mit der russischen Seite zu treffen.

Verhandlungsteam aus der dritten Reihe

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag nur ein Verhandlungsteam aus der dritten Reihe zu Friedensgesprächen mit der Ukraine in die Türkei entsandt. Putins Abwesenheit warf Zweifel an den Erfolgsaussichten der Gespräche auf - den ersten seit den frühen Kriegswochen im März 2022.

"Nichts wird passieren"

US-Präsident Donald Trump, der derzeit die Golfstaaten bereist, erklärte vor Reportern, es werde keine Fortschritte bei den Friedensgesprächen ohne ein Treffen zwischen ihm und Putin geben. "Nichts wird passieren, bis Putin und ich zusammenkommen", sagte Trump an Bord der Air Force One vor der Landung in Dubai und untergrub damit mögliche diplomatische Fortschritte in der Türkei. Er fügte hinzu: "Ich hoffe nur, dass Russland und die Ukraine etwas unternehmen können. Es muss aufhören."