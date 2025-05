Ukraine-Gipfel ohne Putin – Was das bedeutet

Experte erwartet keine echten Durchbrüche beim Gipfel. "Einen Friedens-Showdown wird es nicht geben", so Sicherheitsexperte Nico Lange.

Am heutigen Donnerstag findet in Istanbul ein bedeutender Ukraine-Gipfel statt – jedoch ohne die Teilnahme von Russlands Präsident Wladimir Putin. Auch US-Präsident Donald Trump wird voraussichtlich nicht erscheinen. US-Medien berichten, dass Trump seine Teilnahme absagte, nachdem er erfuhr, dass Putin in Moskau bleibt.

Osteuropa-Experte Jan C. Behrends von der Europa-Universität Viadrina hatte Putins Fernbleiben bereits erwartet. Der Experte warnt gegenüber "Bild": "Putin wird Trump und den Westen weiter testen. Kann er auf amerikanisches Entgegenkommen setzen? Wie entschlossen ist Friedrich Merz wirklich? Wie einig sind die Europäer?"

Sicherheitsexperte: Krieg wird weitergehen

Sicherheitsexperte Nico Lange (Münchner Sicherheitskonferenz) erwartet keine echten Durchbrüche beim Gipfel. "Einen Friedens-Showdown wird es nicht geben", so Lange im Gespräch mit "Bild". Vielmehr geht er davon aus, dass die russische Delegation alte Positionen und Maximalforderungen wiederholt. Die Ukraine hingegen sei gesprächsbereit, aber zu keiner Kapitulation bereit. Der Krieg werde nach dem Gipfel weitergehen, so Lange – entscheidend bleibe, wie Europa Putin künftig begegnet und weitere Angriffe verhindern kann.

Ein zentrales Thema in Istanbul wird die Forderung der Ukraine nach einem 30-tägigen vollständigen Waffenstillstand sein, um einen Ausgangspunkt für weitere Verhandlungen zu schaffen.

Präsident Selenskyj kritisierte im Vorfeld, dass Putins Abwesenheit zeige, dass dieser keinen politischen Fortschritt wolle. Ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj hätte historische Bedeutung gehabt – bislang trafen sie sich nur einmal, 2019 in einem Vierergipfel mit Merkel und Macron. Seither hat Russland Selenskyj mehrfach als illegitimen Präsidenten bezeichnet.