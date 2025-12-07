Alarm in London: Flughafen Heathrow abgeriegelt

Schwere Sicherheitsnotlage am Londoner Flughafen Heathrow! In Terminal 3 läuft seit dem frühen Morgen ein Großeinsatz der Einsatzkräfte. Bewaffnete Polizisten, Feuerwehr und Rettungsdienste sind zu einem „major incident“ im Parkhaus gerufen worden.

Die Lage ist angespannt, der Flughafenbetrieb massiv beeinträchtigt.

Wie der Airport bestätigte, betrifft der Vorfall das mehrstöckige Parkhaus an Terminal 3. Die Heathrow-Tunnel sollen vollständig gesperrt sein, ebenso der Verkehr der Elizabeth Line und der London Underground im betroffenen Bereich. Öffentliche Verkehrsmittel stehen still.

Besonders dramatisch: Busfahrer, die im Bereich des Terminals ankommen, wurden angewiesen, ihre Fahrzeuge unter keinen Umständen zu verlassen – viele sitzen inzwischen im Bus fest. Auch Autofahrer sind blockiert. Die Zufahrt zum Short-Stay-Parkhaus wurde geschlossen, sodass sich eine große Zahl von Fahrzeugen staut und nicht mehr aus dem Bereich herauskommt.

Ein Sprecher des Flughafens teilte mit: „Unsere Teams reagieren gemeinsam mit den Notdiensten auf einen Vorfall im Parkhaus von Terminal 3. Wir werden in Kürze weitere Informationen bereitstellen.“

Die London Fire Brigade bestätigte ebenfalls den Einsatz: „Wir wurden heute um 8.14 Uhr alarmiert, um Kolleginnen und Kollegen der Rettungsdienste bei einem Vorfall nahe Terminal 3 zu unterstützen. Unsere Einsatzkräfte befinden sich weiterhin vor Ort.“

In sozialen Netzwerken kursieren inzwischen Videos, die bewaffnete Polizisten zeigen, wie sie das Parkhaus durchsuchen. Autofahrer sitzen währenddessen weiter in ihren Fahrzeugen fest – die Lage bleibt unübersichtlich.