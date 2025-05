Nach Trump-Besuch: Serbien-Präsident im Krankenhaus

"Unwohlsein" führte zu Verkürzung des Besuchs bei Trump

Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus den USA ist Serbiens Präsident Aleksandar Vučić am Samstag in ein Militärkrankenhaus in Belgrad eingeliefert worden.

Keinen genauen Informationen

Sobald nähere Informationen vorlägen, werde "über den Gesundheitszustand des Präsidenten" informiert, teilte Vučićs Büro mit. Serbische Medien hatten zuvor von "einem Unwohlsein" des Präsidenten berichtet.

Bei Donald Trump in Florida

Dieses habe Vučić dazu gezwungen, einen Besuch bei US-Präsident Donald Trump in Florida abzukürzen. Vučić hatte erst kürzlich seine Teilnahme an den Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" am 9. Mai in Russland zugesagt.