Nach Umfrage-Beben: Trump will Regierung umbilden

US-Präsident Donald Trump erwägt einem Medienbericht zufolge eine Umbildung seines Kabinetts.

Das Präsidialamt bereite sich auf mögliche Personalwechsel nach dem ersten Jahr von Trumps Amtszeit vor, berichtete der US-Sender CNN am Freitag unter Berufung auf mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen. Dies könnte seine bisher stabile Regierung erschüttern.

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht zunächst nicht bestätigen. Das Weiße Haus reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

CNN zufolge könnte das Heimatschutzministerium einen neuen Chef bekommen. Auch das Energieressort unter der Leitung von Chris Wright, einem ehemaligen Fracking-Manager aus Colorado, könnte demnach betroffen sein. Dessen Beziehungen zum Weißen Haus gelten Berichten zufolge als belastet. Regierungsvertreter betonten laut CNN, dass noch keine Entscheidungen getroffen worden seien. Auch solle das Kabinett voraussichtlich mindestens bis Anfang nächsten Jahres unverändert bleiben.

Trumps Umfragewerte auf niedrigstem Stand seiner zweiten Amtszeit

Der 79-jährige Trump ist seit dem 20. Jänner im Amt. Zuvor war er bereits von 2017 bis Anfang 2021 US-Präsident. Damals gab es mehrere hochkarätige Abgänge, darunter der Außen- und der Verteidigungsminister - oft nach politischen Konflikten oder persönlichen Meinungsverschiedenheiten mit dem Präsidenten.

Dessen Umfragewerte sind auf den niedrigsten Stand seiner zweiten Amtszeit gefallen. Demnach sind noch 38 Prozent der US-Bürger mit seiner Arbeit zufrieden, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Erhebung von Reuters/Ipsos hervorgeht. Gründe sind demnach die Unzufriedenheit mit seinem Umgang mit den Lebenshaltungskosten und der Untersuchung im Fall des verstorbenen verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Nur noch 26 Prozent der Amerikaner sind der Meinung, dass Trump die Lebenshaltungskosten gut handhabt. Seinen Umgang mit dem Fall Epstein befürworten sogar nur 20 Prozent.