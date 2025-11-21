Alles zu oe24VIP
Nach Wirbel um Trump-Bericht: Nächste Rücktritte bei der BBC

US-Medien

Nach Wirbel um Trump-Bericht: Nächste Rücktritte bei der BBC

21.11.25, 21:28
Ein Mitglied des BBC-Verwaltungsrats ist aus Protest gegen aus seiner Sicht bestehende "Führungsprobleme" an der Spitze des Senders zurückgetreten.  

Shumeet Banerji erklärte laut BBC-News in einem Schreiben, er sei "nicht konsultiert" worden, bevor Generaldirektor Tim Davie und BBC-Nachrichtenchefin Deborah Turness Anfang November ihre Ämter niedergelegt hatten. Banerji habe seinen Rücktritt am Freitag bestätigt, sagte ein Sprecher der Rundfunkanstalt.

Die beiden Topmanager Davie und Turness waren Anfang November nach heftiger Kritik an einem Beitrag der BBC-Sendung "Panorama" zurückgetreten, in dem Teile einer Rede von Donald Trump aus dem Jahr 2021 zusammengeschnitten worden waren. Die BBC hat inzwischen eingeräumt, dass der Schnitt den falschen Eindruck erweckt habe, Trump habe am Tag des Sturms auf das Kapitol direkt zu Gewalt aufgerufen.

Banerji ist Gründer der Beratungs- und Investmentfirma Condorcet LP. Er war bis 2012 Chef der Unternehmensberatung Booz & Company und sitzt in mehreren Firmenaufsichtsräten. Dem BBC-Aufsichtsrat gehörte er seit Jänner 2022 an. Seine reguläre Amtszeit wäre Ende Dezember ausgelaufen. Die Suche nach einer Nachfolge laufe bereits, erklärte BBC-News.

