Nächster Zwischenfall: Air-India-Maschine muss notlanden

Ein Flug der Air India von Phuket (Thailand) nach Neu-Delhi (Indien) musste am Freitag aufgrund einer Bombendrohung notlanden.

Laut Angaben der thailändischen Flughafenbehörde wurde die Drohung während des Flugs an Bord von Flug AI 379 gemeldet. An Bord befanden sich 156 Passagiere, die nach der Landung gemäß den Notfallplänen aus dem Flugzeug evakuiert wurden.

Der Flug war um 9:30 Uhr Ortszeit vom Flughafen Phuket gestartet, drehte jedoch eine große Schleife über dem Andamanischen Meer und kehrte schließlich zur Insel zurück, wie Daten von Flightradar24 zeigen. Zu den Hintergründen der Drohung äußerte sich die Flughafenbehörde nicht. Ein Mann, der eine entsprechende Notiz an Bord gefunden hatte, wird derzeit befragt.

241 Tote bei Absturz

Dieser Vorfall ereignete sich nur rund 24 Stunden nach einem verheerenden Flugzeugabsturz in der indischen Stadt Ahmedabad. Dort war am Donnerstag ein Flugzeug der Air India in ein Wohnheim eines medizinischen Colleges gestürzt. Über 240 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben – es handelt sich um das schwerste Flugzeugunglück weltweit seit zehn Jahren.

Die Boeing 787-8 Dreamliner mit Ziel London-Gatwick war mit 242 Personen an Bord über ein Wohngebiet gestartet, bevor sie verschwand und kurz darauf eine gewaltige Feuerwolke am Himmel zu sehen war, wie Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen. Rettungskräfte suchten am Freitag in den ausgebrannten Gebäuden nach Vermissten und Wrackteilen.