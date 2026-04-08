Nächstes EU-Land plant Social-Media-Verbot für Kinder unter 15

Griechenland will zahlreichen Minderjährigen den Zugang zu sozialen Medien künftig verbieten.

Wie Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis auf TikTok ankündigte, soll ab dem 1. Jänner 2027 ein entsprechendes Gesetz in Kraft treten. Demnach dürfen Kinder unter 15 Jahren keine Social-Media-Plattformen mehr nutzen. "Wir haben beschlossen, etwas Schwieriges, aber Notwendiges voranzutreiben", sagte Mitsotakis am Mittwoch.

Ziel der Maßnahme sei es, junge Menschen besser vor den negativen Auswirkungen digitaler Plattformen zu schützen. In Österreich wird ein solches Verbot für unter 16-Jährige angedacht.

Appell an Jugendliche

Direkt an jüngere Nutzer gewandt räumte Mitsotakis ein, dass die Pläne auf Widerstand stoßen könnten. "Ich bin mir sicher, dass viele Jüngere jetzt verärgert auf mich sein werden – in eurem Alter hätte ich vielleicht genauso empfunden. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, angenehm zu sein", sagte er. Wenn soziale Medien dazu führten, sich gestresst zu fühlen oder schlechter über sich selbst zu denken, "dann lohnt es sich, eine Grenze zu setzen", fügte er hinzu.

Kritik an Plattform-Design

Mitsotakis kritisierte zudem den "süchtig machenden Aufbau" vieler Angebote, der gestoppt werden müsse. Kinder und Jugendliche seien den Mechanismen der Plattformen oft schutzlos ausgeliefert, weshalb der Staat hier eine besondere Verantwortung trage. Zugleich äußerte er die Hoffnung, dass auch andere EU-Staaten dem Vorstoß Griechenlands folgen werden.

Mitsotakis forderte zudem in einem Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen einheitlichen europäischen Rahmen bis Ende 2026, da nationale Maßnahmen allein nicht ausreichten.