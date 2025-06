Nahostkrieg: Iran beerdigt seine Militärführer

Der Iran wird am Samstag eine Reihe von im Krieg mit Israel getöteten Militärführern und Wissenschaftlern beerdigen.

Die Zeremonie für die hochrangigen Todesopfer werde am Samstag um 8.00 Uhr (Ortszeit, 6.30 Uhr MESZ) in Teheran beginnen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur IRNA. Der Chef der Iranischen Revolutionsgarden, Hussein Salami, der am ersten Tag des Iran-Israel-Krieges getötet wurde, werde am Donnerstag bestattet.

Mindestens 610 Zivilisten in Krieg getötet

Insgesamt wurden in dem Krieg mit Israel dem iranischen Gesundheitsministerium zufolge mindestens 610 Zivilistinnen und Zivilisten getötet. Mehr als 4.700 weitere seien verletzt worden. Die iranischen Vergeltungsschläge gegen Israel kosteten den israelischen Behörden zufolge 28 Menschenleben.

Am Dienstag war nach zwölf Tagen Krieg eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran in Kraft getreten. Israel hatte am 13. Juni einen Großangriff auf den Iran gestartet und bombardierte tagelang insbesondere Atomanlagen und militärische Einrichtungen in dem Land. Der Iran attackierte Israel daraufhin im Gegenzug mit Raketen und Drohnen.

Die USA waren in der Nacht auf Sonntag in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingetreten und hatten die iranischen Atomanlagen Fordo, Natanz und Isfahan angegriffen. Der Iran attackierte daraufhin am Montag die US-Luftwaffenbasis Al-Udeid in Katar.