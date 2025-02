× NASA legt Rückkehrdatum für gestrandete Astronauten fest: 12. März 2025

NASA-Astronauten kehren bald zur Erde zurück – Acht Monate im All statt acht TageDie NASA hat endlich einen Rückkehrtermin für ihre gestrandeten Astronauten festgelegt: Butch Wilmore und Suni Williams sollen am 12. März 2025 zur Erde zurückkehren.

NASA hat nun das Rückkehrdatum für die gestrandeten Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams festgelegt – sie sollen am 12. März von der Internationalen Raumstation (ISS) zur Erde zurückkehren. Die beiden Astronauten hätten ursprünglich nur acht Tage auf der ISS verbringen sollen, doch aufgrund von Problemen mit ihrem Boeing Starliner-Raumschiff sind sie bereits seit mehr als acht Monaten dort.

Obwohl ihr Rückkehrfahrzeug, ein SpaceX Crew Dragon, seit September an der ISS angedockt ist, mussten sie auf die Crew-10-Mission warten, die nun am 12. März starten soll. Die Crew-10 wird die Übergabe an Wilmore und Williams übernehmen, bevor diese nach Hause zurückkehren.

234 Tage im All

Wilmore und Williams erreichten die ISS am 5. Juni letzten Jahres an Bord des Boeing Starliners, doch das Raumschiff hatte technische Probleme, darunter Lecks und ausgefallene Triebwerke, was dazu führte, dass sie auf der ISS gestrandet sind. NASA entschied, dass der Starliner nicht sicher genug war, um die Astronauten zurückzubringen. Im September wurde das beschädigte Raumschiff ohne Besatzung zurückgeschickt.

Das SpaceX Crew Dragon, das sie nun zurückbringen wird, traf später im Monat ein, aber die Astronauten mussten bis März warten, um es zu nutzen. Zunächst war die Crew-10-Mission für Februar angesetzt, doch die Verzögerung bei der Fertigstellung der neuen Kapsel führte zu einer Verschiebung auf März. Statt eines neuen Raumschiffs wird nun eine bereits dreimal genutzte Kapsel, „Endurance“, eingesetzt.

NASA betont, dass längere Aufenthalte im All normal sind, und dass Wilmore und Williams gut versorgt sind. Williams erklärte, dass sie aufgrund der Mikrogravitation an Muskelmasse zugenommen habe, trotz Berichten über ihre dünnere Erscheinung. Sie gestand, dass sie nach 234 Tagen im All vergessen habe, wie es sich anfühlt zu gehen.

Landung vor der Küste von Florida geplant

Die Rückkehr der Astronauten ist für Ende März geplant, und wenn das Wetter mitspielt, soll die Kapsel vor der Küste Floridas landen.