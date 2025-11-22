Alles zu oe24VIP
© AFP

Wegen Trump

NATO-Chef sagt Besuch in Österreich kurzfristig ab

22.11.25, 10:07


Rutte hätte an einem Treffen der "Trilateralen Kommission" teilnehmen sollen  

Wegen der aktuellen Entwicklungen in der Ukraine hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte einen für den heutigen Samstag geplanten Besuch in Österreich abgesagt. Rutte sollte nach Angaben der NATO an einer Diskussion der NGO "Trilaterale Kommission" unter dem Titel "Die Zukunft Europas gestalten - Eine Agenda für die Rolle Europas in einer neuen Weltordnung" teilnehmen. Weitere Details zu dem Treffen wurden nicht genannt.

"Eigentlich hätten wir heute früh den NATO-SG (Generalsekretär, Anm.) Mark Rutte hier haben sollen, aber 'Daddy' ist durchgedreht und der SG ist anderweitig beschäftigt", teilte der ehemalige schwedische Außenminister Carl Bildt - einer der Teilnehmer der Konferenz - am Samstag auf der Plattform X mit. Bildt spielte damit auf den von den USA vorgelegten Plan für ein Ende des Ukraine-Krieges an, der in der Ukraine und in Europa für Unruhe sorgt. Rutte hatte US-Präsident Donald Trump bei einem früheren Treffen als 'Daddy' bezeichnet.

