NATO-Generalsekretär Rutte reist zu Gesprächen nach Washington

NATO-Generalsekretär Mark Rutte reist am Donnerstag zu einem Besuch in die USA.

In Washington werde Rutte US-Außenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth und den Nationalen Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump, Mike Waltz, zu Gesprächen treffen, teilte die NATO am Mittwoch mit. Die Reise findet zwei Monate vor dem NATO-Gipfel in Den Haag statt.

Neben dem Treffen in den Niederlanden im Juni dürften auch die stagnierenden Gespräche über eine Waffenruhe in der Ukraine Thema der Gespräche sein.

Rubio hatte vergangene Woche in einem Telefonat mit Rutte gedroht, dass die USA ihre Bemühungen einstellen würden, "wenn nicht bald ein klarer Weg zum Frieden erkennbar" werde. Seitdem haben Trump und Hegseth sich ähnlich geäußert.