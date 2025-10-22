Neue Studie verrät: SO viel Zeit verbringen wir wirklich online

Wir verbringen täglich Stunden auf Social-Media-Plattformen.

Eine neue Studie zeigt, wie stark sich unser Verhalten in den letzten Jahren verändert hat – und welche Apps dabei die Nase vorn haben.

TikTok liegt bei der Nutzungszeit vorne

Im Schnitt sind Menschen weltweit inzwischen rund 2,5 Stunden pro Tag auf sozialen Netzwerken aktiv. Besonders TikTok zieht viele an: Mehr als anderthalb Stunden täglich verbringen Nutzerinnen und Nutzer dort – deutlich mehr als auf anderen Plattformen. Auffällig ist, dass vor allem junge Frauen zwischen 16 und 24 Jahren dort besonders viel Zeit verbringen – im Schnitt 3 Stunden und 40 Minuten täglich.

TikTok vor allen anderen – keine App bindet ihre Nutzer so lange. © getty

Auch wenn WhatsApp, Instagram und Facebook zu den beliebtesten Apps zählen, bleibt Facebook weltweit die meistgenutzte Plattform. Bei der Reichweite liegt laut den Daten von Similarweb aber YouTube vorne, mit fast 50 Prozent mehr aktiven App-Nutzern als TikTok. Die Daten stammen aus dem jährlichen Bericht „Digital 2026“ der Agentur We Are Social und des Forschungsunternehmens Meltwater.

Mehr als fünf Milliarden Menschen auf Social Media aktiv

Laut der Studie gibt es aktuell 5,66 Milliarden aktive Social-Media-Nutzerinnen und -Nutzer. Das entspricht rund 69 Prozent der Weltbevölkerung. Im Schnitt verwendet jede erwachsene Person 6,75 verschiedene Plattformen im Monat – also weit mehr, als viele vermuten würden. Der Hauptgrund für die Nutzung bleibt der Kontakt zu Freunden und Familie. Direkt dahinter folgt der Wunsch nach Unterhaltung und Zeitvertreib.

Werbung erreicht junge Menschen vor allem online

Für die Altersgruppe zwischen 16 und 34 Jahren ist Werbung auf Social Media inzwischen der wichtigste Weg, neue Produkte oder Marken kennenzulernen.

34 Prozent der 16- bis 24-Jährigen und 32 Prozent der 25- bis 34-Jährigen geben an, gezielt Plattformen wie Instagram oder YouTube zu nutzen, um Neues zu entdecken.

Bei älteren Gruppen (35–44 Jahre) bleibt die klassische Suchmaschine aber noch leicht vorn.

Künstliche Intelligenz verändert die Online-Suche

Während die Nutzung von Suchmaschinen leicht zurückgeht, steigen die Zahlen bei KI-Anwendungen deutlich. Immer mehr Menschen verwenden Tools wie ChatGPT oder Gemini regelmäßig, um Antworten zu finden oder Inhalte zu erstellen. Laut OpenAI nutzten im Oktober 2025 rund 800 Millionen Menschen pro Woche ChatGPT – ein enormer Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Weltweit greifen bereits über eine Milliarde Menschen pro Monat auf generative KI-Programme zu. Diese Entwicklung zeigt: Die Grenzen zwischen sozialer Plattform, Suchdienst und KI verschwimmen immer mehr.

Werbung auf Social Media wächst weiter stark

Auch der Werbemarkt im digitalen Bereich wächst rasant. Weltweit werden in diesem Jahr voraussichtlich 1,16 Billionen US-Dollar (Währung: US-Dollar) für Werbung ausgegeben.

Allein im Bereich Social Ads steigen die Ausgaben um 13,6 Prozent auf rund 277 Milliarden US-Dollar.

Soziale Medien sind längst mehr als nur Unterhaltung. Sie prägen, wie wir kommunizieren, konsumieren und uns darstellen.Die Studie zeigt klar: Wir verbringen dort mehr Zeit als je zuvor – und das verändert, wie wir miteinander umgehen. Die große Aufgabe bleibt, diese digitalen Räume bewusster zu nutzen – als Orte des Austauschs, nicht bloß der Ablenkung.