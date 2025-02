"Nicht schlimmer als Whisky" - Kolumbiens Präsident will Kokain legalisieren

Präsident Gustavo Petro stellt nun die bisherigen Strategien infrage und fordert eine radikale Neuausrichtung: die Legalisierung von Kokain. Seiner Meinung nach sei Alkohol weitaus gefährlicher als die weiße Substanz.

Bei einer Ministerratssitzung, die live im kolumbianischen Fernsehen übertragen wurde, argumentierte der Präsident, dass das Verbot von Kokain weniger auf gesundheitlichen Risiken basiere, sondern vor allem auf der Tatsache, dass die Droge hauptsächlich in Lateinamerika produziert werde. „Kokain ist nicht schlimmer als Whisky“, betonte Petro laut dem kolumbianischen Nachrichtenportal "Columbia One".

