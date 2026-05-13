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Nonne
© Karmeliter Orden

Drama auf Sizilien

Nonne wollte Schwestern retten und ertrinkt

13.05.26, 10:25
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Beim Versuch, zwei Mitschwestern vor dem Ertrinken zu retten, ist eine brasilianische Nonne auf Sizilien ums Leben gekommen 

Die 44-jährige Karmelitin Nadir Santos da Silva starb an der Küste von Vaccarizzo bei Catania, wie italienische Medien berichteten.

Die vier Ordensfrauen hatten am Montag den Tag am Meer verbracht, als sich nach ersten Erkenntnissen plötzlich Teile der Uferzone lösten und ein Loch entstand. Die Frauen wurden von den Wassermassen erfasst und wegen des starken Wellengangs ins offene Meer gezogen.

Rettungskräfte bargen die Nonne bewusstlos

Nadir Santos da Silva und eine weitere Nonne sprangen daraufhin ins Wasser, um die Mitschwestern zu retten. Während es einer Ordensfrau gelang, wieder ans Ufer zurückzukehren, verschwand die 45-Jährige unter Wasser. Rettungskräfte bargen sie später bewusstlos. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Die seit elf Jahren in Italien lebende Nonne soll während der Rettungsaktion große Mengen Wasser eingeatmet haben. Dadurch verlor sie offenbar ihre Kräfte und konnte sich nicht mehr selbst retten.

Die Pfarrei von San Giovanni La Punta nahe Catania würdigte die Verstorbene in sozialen Netzwerken als engagierte und hingebungsvolle Ordensfrau. Die Trauerfeier soll am Donnerstag stattfinden. Den Gottesdienst leitet der Erzbischof von Catania, Luigi Renna.

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