Österreich ist das glücklichste Land in ganz Europa

In der jährlichen Eurostat-Veröffentlichung der "Lebensqualitätsindikatoren", die auf Umfragen in den Mitgliedstaaten basieren, erhielt Österreich insgesamt 7,9 von 10 Punkten.

Eurostat erklärte, seine Veröffentlichung ziele darauf ab, "Tendenzen des subjektiven Wohlbefindens der europäischen Bürger zu erfassen", und stellte fest, dass "die EU-Bürger mit ihrem Leben im Allgemeinen recht zufrieden waren und im Durchschnitt 7,1 von 10 Punkten angaben".

Massenschlägerei bei Pferderennen: Security sieht nur zu

Österreich mit höchstem Durchschnitt

Am besten hat Österreich abgeschnitten, mit einem Durchschnitt von 7,9 Punkten. Polen, Finnland und Rumänien rangieren mit 7,7 von 10 Punkten gemeinsam auf dem zweiten Platz, während am anderen Ende der Skala Bulgarien als einziges Land mit weniger als sechs Punkten (5,6) auf dem Gesamtindex der Lebenszufriedenheit den niedrigsten Wert aufweist.

© Eurostat ×

"Es ist interessant festzustellen, dass einige Länder, die in der jüngsten Vergangenheit mit einem niedrigen Einkommensniveau in Verbindung gebracht wurden, wie Rumänien und Polen, zu den Ländern gehören, in denen die Lebenszufriedenheit am höchsten ist, was die Komplexität der Beziehung zwischen subjektivem Wohlbefinden und wirtschaftlichem Wohlstand zeigt", so Eurostat.



Deutschland ist jedoch eines der unglücklichsten Länder in der Umfrage und wird nur von Bulgarien mit einem Wert von 6,5 übertroffen.