Offiziell: Daran starb Papst Franziskus

Tausende beteten auf dem Petersplatz in Rom für den verstorbenen Heiligen Vater.

Papst Franziskus ist an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.

"Irreversibler" Ausfall des Herzens

Der Schlaganfall habe zu einem Koma und einem "irreversiblen" Ausfall des Herzens geführt, hieß es in dem Montagabend vom Vatikan veröffentlichten Totenschein des Papstes.

Im Alter von 88 Jahren

Das geistliche Oberhaupt der katholischen Kirche war Montagfrüh im Alter von 88 Jahren gestorben. Papst Franziskus war im Februar wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert und erst am 23. März wieder entlassen worden.

Nach Ostermessen am Sonntag

Am Sonntag hatte er noch an der Ostermesse auf dem Petersplatz teilgenommen. Unterdessen beteten laut Kathpress Tausende auf dem Petersplatz in Rom für den verstorbenen Heiligen Vater.

Mit dem Tod von Papst Franziskus beginnt im Vatikan eine lange Reihe von Terminen, die zum Konklave zur Wahl des neuen Papstes führen werden. Am Montagabend um 20:00 Uhr wird der Leichnam des Papstes in die Kapelle des Gästehauses Santa Marta überführt, um den Ritus der Todesfeststellung und der Aufbahrung im Sarg durchzuführen. Die Zeremonie wird nicht live übertragen, der Vatikan will danach lediglich einige Bilder veröffentlichen.

Am Dienstag findet die erste Generalkongregation der Kardinäle statt. Daran werden sich diejenigen Kardinäle beteiligen, die bereits in Rom sind. Die Kongregationen sind die Versammlungen, die dem Konklave vorausgehen und bei denen einige der nächsten Schritte in Hinblick auf die Papst-Wahl beschlossen werden.

Überführung des Leichnams in den Petersdom voraussichtlich am Mittwoch

Die Überführung des Leichnams in den Petersdom könnte am Mittwoch, den 23. April, stattfinden, wie das Presseamt des Vatikans mitteilte. Wenn die Ehrung des Verstorbenen drei Tage dauert, wie es Tradition ist, könnte die Trauerzeremonie noch im Laufe dieser Woche, wahrscheinlich am Samstag, den 26. April, stattfinden. Die Beerdigung wird von Kardinaldekan Giovanni Battista Re zelebriert, den Papst Franziskus Anfang Jänner in seinem Amt bestätigt hatte. Franziskus wird in der Basilika Santa Maria Maggiore seine letzte Ruhe finden.

Spätestens 20 Tage nach dem Tod sollen die Kardinäle aus aller Welt, die das 80. Lebensjahr bisher nicht überschritten haben, zum Konklave erscheinen. Wahlberechtigt sind derzeit 135 Kirchenmänner. Das Konklave kann nach wenigen Stunden vorbei sein, aber auch Wochen, Monate oder sogar Jahre dauern: Ein Zeitlimit gibt es nicht. Zur Wahl benötigt der neue Papst eine Zweidrittelmehrheit.

Hat keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit erreicht, steigt aus einem Schornstein schwarzer Rauch auf. Weißer Rauch bedeutet: Es gibt einen neuen Papst.