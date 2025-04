Sagte Nostradamus den Tod des Papstes voraus?

Kann das wirklich wahr sein? Nostradamus soll den Tod von Franziskus schon im 16. Jahrhundert vorausgesagt haben.

Während Katholiken weltweit um Papst Franziskus trauern, der am Ostermontag im Alter von 88 Jahren verstarb, behaupten Astrologen, Nostradamus habe eine Vorhersage über dessen Tod gemacht, die darauf hindeutete, dass das Ansehen der katholischen Kirche in der Welt erheblich geschwächt werden könnte.

Aus dem Jahr 1555

In seinen „Prophéties“ aus dem Jahr 1555 prophezeite der französische Astrologe Michel de Nostredame, besser bekannt als Nostradamus, der Menschheit eine Zukunft mit düsteren Prophezeiungen, darunter grausame Kriege, Naturkatastrophen und die Rückkehr der Pest.

Kämpfte gegen Krankheit

In seinen düsteren Prognosen sah er den Tod eines „sehr alten“ Papstes voraus – und warnte zugleich eindringlich vor der Schwächung der katholischen Kirche. Am Ostermontag gab der Vatikan den Tod des in Argentinien geborenen Papstes bekannt, der die letzten Wochen im Krankenhaus verbracht hatte und an einer Krankheit kämpfte, die sich zu einer Lungenentzündung entwickelt hatte.

Die Prophezeiungen

In seinem berühmten Buch der Prophezeiungen schrieb der Astrologe: „Durch den Tod eines sehr alten Pontifex / wird ein Römer in hohem Alter gewählt / Von ihm wird man sagen, dass er seinen Sitz schwächt / Doch lange wird er sitzen und in beißender Tätigkeit sein.“

Alle Einzelheiten

Nostradamus deutete auch Einzelheiten über die Nachfolge von Papst Franziskus an und schrieb: „Ein junger Mann dunkler Hautfarbe wird mit Hilfe des großen Königs die Börse einem anderen von roter Hautfarbe übergeben.“

Die Prophezeiungen waren lange Zeit offen für Interpretationen, und viele behaupteten, sie sollten nicht zu wörtlich genommen werden. Angesichts des Todes von Papst Franziskus haben einige die Worte jedoch als Zeichen eines Führungswechsels innerhalb der katholischen Kirche interpretiert.