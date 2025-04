"Oops": Trump postet Video von Angriff auf Houthi-Miliz

US-Präsident Donald Trump hat ein Video veröffentlicht, das einen tödlichen US-Angriff auf Mitglieder der Houthi-Miliz im Jemen zeigen soll, und dieses unter anderem mit dem Wort "ups" kommentiert.

Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die er am Freitag (Ortszeit) in seinem Onlinenetzwerk Truth Social veröffentlichte, ähnelten Bildern von Militärdrohnen und zeigten mehrere Dutzend Menschen, die in einem Kreis stehen. Es folgt Rauch, anschließend ist eine Einschlagstelle zu sehen.

"Diese Houthis haben sich versammelt, um Anweisungen für einen Angriff zu erhalten", schrieb Trump zu dem Video. "Ups, es wird keinen Angriff dieser Houthis geben. Sie werden unsere Schiffe nie wieder versenken", fuhr er fort.

Luftangriffe in Reaktion auf Schläge gegen Schifffahrt

Die vom Iran finanzierte Houthi-Miliz hat seit dem Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas immer wieder Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden sowie Ziele in Israel mit Drohnen und Raketen angegriffen. Der Houthi-Miliz geht es nach eigenen Angaben um "Solidarität mit den Palästinensern" im Gazastreifen.

Die US-Streitkräfte gehen immer wieder mit Luftangriffen gegen die Houthi vor. Trump hat der Miliz mit "vollständiger" Vernichtung gedroht.