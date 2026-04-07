Papst: Drohungen gegen iranische Bevölkerung "inakzeptabel"

Papst Leo XIV hat Drohungen gegen zivile Ziele im Iran am Dienstag als "inakzeptabel" verurteilt.

"Heute gab es diese Drohungen gegen das ganze Volk des Iran, und das ist wirklich inakzeptabel", sagte der Papst vor Journalisten, ohne die USA direkt zu nennen. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor mit der Auslöschung einer "ganzen Zivilisation" gedroht, sollte der Iran sein jüngstes Ultimatum zur Öffnung der Straße von Hormuz verstreichen lassen.

"Es geht sicherlich um Fragen des Völkerrechts, aber noch viel mehr als das ist es eine moralische Frage", sagte der Papst beim Verlassen seiner Residenz in Castel Gandolfo bei Rom. Leo XIV, der erste aus den USA stammende Papst, sagte, Angriffe auf zivile Infrastruktur widersprächen dem Völkerrecht. Er forderte die Beteiligten auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Lasst uns reden. Lasst uns auf friedliche Weise nach Lösungen suchen."

Leiter der US-Bischofskonferenz appelliert an Trump

Der Papst appellierte zudem an "die Bürger aller beteiligen Länder, die Behörden, politisch Verantwortlichen, Parlamentsabgeordneten zu kontaktieren", um diese aufzufordern, "für den Frieden zu arbeiten und Krieg immer abzulehnen". Seit seiner Wahl im Mai hat der in Chicago geborene Papst immer wieder deutlich Stellung gegen Entscheidungen der Trump-Regierung bezogen.

Der Vorsitzende der Katholischen Bischofskonferenz der USA, Erzbischof Paul Coakley, richtete am Dienstag einen direkten Appell an Trump, "vom Abgrund des Krieges zurückzutreten". "Die Drohung, eine ganze Zivilisation zu vernichten, und die gezielte Bekämpfung ziviler Infrastruktur können nicht moralisch gerechtfertigt werden", erklärte Coakley in einem Offenen Brief. Es gebe andere Wege, um Konflikte zwischen Völkern beizulegen. Trump solle "im Interesse des Friedens eine gerechte Lösung" aushandeln, "bevor noch mehr Menschenleben verloren gehen", appellierte er.