Papst gegen Trump: Kritisiert mich, aber mit der Wahrheit

Papst Leo XIV. hat auf die neuesten Attacken von US-Präsident Donald Trump reagiert.

"Wenn mich jemand dafür kritisieren will, dass ich das Evangelium verkünde, soll er das mit der Wahrheit tun", sagte der Papst laut Kathpress Dienstagabend in Castel Gandolfo. Die Kirche spreche sich seit Jahren gegen alle Atomwaffen aus, daran gebe es keinen Zweifel, so Leo XIV. zur erneuten Behauptung Trumps, der Papst würde es in Ordnung finden, wenn der Iran über eine Atomwaffe verfüge.

Der 70-jährige Pontifex verwies auf seine ersten Worte nach seiner Wahl zum Papst: "Ich habe gesagt: 'Friede sei mit euch', und die Mission der Kirche ist es, das Evangelium zu verkünden, den Frieden zu verkünden."

Am Donnerstag Treffen mit Rubio

Die aktuelle Attacke ist Teil einer ganzen Serie von Angriffen aus Washington auf das Kirchenoberhaupt, das gebürtig aus den USA stammt. Mitte April hatte Trump dem Heiligen Vater vorgeworfen, seinen Job nicht gut zu machen. Er sei "schwach bei der Kriminalitätsbekämpfung" und "furchtbar in der Außenpolitik", nachdem das Kirchenoberhaupt den Angriff der USA und Israels auf den Iran als "wahrlich inakzeptabel" verurteilt hatte. Schon damals behauptete Trump, Leo wolle dem Iran erlauben, Atomwaffen zu besitzen.

Leo XIV. selbst reagierte gelassen auf den Angriff: Er habe keine Angst vor der Trump-Regierung, wolle sich aber auch nicht auf eine Debatte mit dem US-Präsidenten einlassen. Am kommenden Donnerstag empfängt der Papst US-Außenminister Marco Rubio im Vatikan.