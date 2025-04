Pentagon kündigt IT-Verträge im Wert von 5,1 Milliarden Dollar auf

Hegseth sieht nicht notwendige Ausgaben für externe Berater

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat einer Mitteilung des Pentagons zufolge die Beendigung von IT-Dienstleistungsverträgen im Gesamtwert von 5,1 Milliarden Dollar (4,60 Mrd. Euro) mit Unternehmen wie Accenture und Deloitte angeordnet. Die Verträge stellten nicht notwendige Ausgaben für externe Berater und Dienstleistungen dar, die von Pentagon-Mitarbeitern erbracht werden könnten, so Hegseth in dem am 10. April vom Pentagon veröffentlichten Memo.

Die Aufkündigung der Verträge stellten Hegseth zufolge 5,1 Milliarden Dollar an verschwenderischen Ausgaben und fast vier Milliarden Dollar an geschätzten Einsparungen dar.