Pizza-Boom in Washington vor internationalen Krisen

Eine kuriose Theorie macht auf Social Media derzeit die Runde: Bei großen Eskalationen weltweit steigt der Pizza-Bedarf bei Regierungsbehörden.

Viele User auf X (ehemals Twitter) meinen, ein klares Anzeichen auf internationale Krisen, wie derzeit im Iran und Israel, erkannt zu haben. Laut dem Account "Pentagon Pizza Report" stieg auch in der Nacht auf Freitag, etwa eine Stunde vor den ersten Explosionen, im Pentagon die Anzahl an Pizza-Bestellungen stark an.

Ein weiteres Indiz für die besonders kritische Lage war der ausbleibende Besucherandrang einer nahegelegenen Bar.

Die Theorie ist, dass, wenn es in der Welt kracht, viele Mitarbeiter des Pentagon Überstunden machen müssen und sich Pizza bestellen. Ein Phänomen, das seit der US-Invasion in Panama 1989 auftritt. Bestätigt ist die Fast-Food-These allerdings nicht.