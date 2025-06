Papst Leo XIV. empfing Libanons Präsident Joseph Aoun

Papst Angelobung wird zum royalen Gipfeltreffen Am 18. Mai 2025 wird Papst Leo XIV. feierlich in sein Amt als neues Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche eingeführt. Die Zeremonie wird zu einem der bedeutendsten kirchlichen und diplomatischen Ereignisse des Jahres. Tausende Gläubige und zahlreiche prominente Gäste werden in Rom erwartet