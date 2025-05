Trump lud Papst Leo XIV. ins Weiße Haus ein

US-Präsident Donald Trump hat Papst Leo XIV. ins Weiße Haus eingeladen.

Vizepräsident J.D. Vance habe dem Papst bei einer Audienz im Vatikan am Montag ein Einladungsschreiben Trumps übergeben, sagte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt. Der US-Präsident hoffe, dass der Besuch so bald wie möglich stattfinde.

Messe zur Amtseinführung

Leo XIV. hatte den vor sechs Jahren zum Katholizismus konvertierten Vance sowie US-Außenminister Marco Rubio am Montag im Vatikan empfangen. Die beiden US-Politiker hatten am Sonntag an der Messe zur Amtseinführung des neuen Papstes teilgenommen. Der in Chicago in den USA geborene Augustiner Robert Prevost war am 8. Mai zum 267. Papst gewählt worden.

"Sehr stolz" auf den neuen Papst

In den Monaten vor seiner Wahl zum Papst hatte Prevost online Artikel geteilt, in denen Trump und sein Stellvertreter Vance kritisiert werden. Darin ging es unter anderem um die Einwanderungspolitik der US-Regierung. Vance betonte am Sonntag dennoch, dass die Vereinigten Staaten "sehr stolz" auf den neuen Papst seien.