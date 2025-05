× Papst Angelobung wird zum royalen Gipfeltreffen

Am 18. Mai 2025 wird Papst Leo XIV. feierlich in sein Amt als neues Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche eingeführt. Die Zeremonie wird zu einem der bedeutendsten kirchlichen und diplomatischen Ereignisse des Jahres. Tausende Gläubige und zahlreiche prominente Gäste werden in Rom erwartet

Mit seinen 69 Jahren folgt Leo XIV. auf Papst Franziskus, der am 4. März 2025 im Alter von 88 Jahren verstorben war. Die feierliche Amtseinführung wird von einer Messe begleitet, die live in viele Länder übertragen wird. Der Vatikan rechnet mit ähnlich großem Andrang wie bei der Beisetzung von Franziskus – die Sicherheitsvorkehrungen sind entsprechend hoch. Zahlreiche Staatsoberhäupter und Regierungschefs haben ihre Teilnahme zugesagt. So wird der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus I., zu den Ehrengästen zählen – ein symbolträchtiger Akt der Ökumene. Auch Israels Präsident Isaac Herzog wird laut "The Times of Israel" anreisen. Ebenfalls bestätigt ist die Teilnahme des kanadischen Premierministers Mark Carney. © Getty Images × Darüber hinaus kursieren Medienberichte, wonach auch US-Vizepräsident JD Vance und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zur Amtseinführung erscheinen könnten. Noch unklar ist, ob Deutschland eine hochrangige Delegation entsendet. Zur Erinnerung: Bei der Amtseinführung von Papst Franziskus im Jahr 2013 war die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel anwesend, zur Beerdigung Franziskus’ reisten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ex-Kanzler Olaf Scholz nach Rom. © Getty Images × Königliche Würdenträger ehren Papst Leo XIV © Getty × Auch der internationale Hochadel wird auf dem Petersplatz vertreten sein. Der britische Prinz Edward reist als offizieller Vertreter des Königshauses an, wie das Magazin People berichtet. Er folgt damit auf seinen Neffen Prinz William, der der Beisetzung von Papst Franziskus beiwohnte. Besonders stark vertreten ist das europäische Königshaus: Königin Máxima der Niederlande kommt gemeinsam mit Premierminister Dick Schoof. Auch König Philippe und Königin Mathilde aus Belgien haben ihr Kommen bestätigt. Aus Spanien reisen König Felipe und Königin Letizia an, wie auf der offiziellen Website des spanischen Königshauses bestätigt wurde. © Getty Images × Die Amtseinführung von Papst Leo XIV. wird nicht nur ein religiöses Großereignis, sondern auch ein politisch-diplomatischer Höhepunkt. Sie unterstreicht die Bedeutung des Vatikans als moralische Instanz und globale Bühne. Ob neue kirchliche Weichenstellungen folgen, bleibt abzuwarten – fest steht jedoch: Der Blick der Welt richtet sich am 18. Mai auf Rom.