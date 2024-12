Plante Todeslenker seine Amokfahrt im Luxus-Hotel?

Der mutmaßliche Täter Taleb A. mietete sich in einem Magdeburger Hotel, das nur 500 Meter vom Weihnachtsmarkt entfernt ist.

Der 50-jährige Taleb A. soll am frühen Freitagabend mit einem Auto auf einem Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt in die Menschengruppe gerast sein. Dabei waren ein neunjähriges Kind sowie vier Frauen getötet und mehr als 200 weitere verletzt worden. Der Tatverdächtige hatte sein Ziel offenbar schon seit Monaten vor Au­gen.

Taleb A. aus Saudi Arabien war Assistenzarzt im Maß­regelvollzug-Krankenhaus in Bernburg (Sachsen-Anhalt). Dort war er seit Oktober krankgemeldet. Er setzte in der Zeit wirre Tweets ab und mietete sich in einem Magdeburger Hotel ein – nur 500 Meter vom Weihnachtsmarkt entfernt, wie "Bild" berichtet.

Mehrmals im Vier-Sterne-Hotel abgestiegen

In den vergangenen zwei Monaten soll Taleb A. mehrmals im Vier-Sterne-Hotel in Magdeburg abgestiegen sein. Laut Medienbericht soll er am Tattag auf dem Weg vom Hotel zum Alten Markt am Allee-Center vorbeigekommen sein. Vom Einkaufscen­ter aus hätte er den Weihnachtsmarkt beobachtet. Das soll laut "Bild" ein Wertbon der Toilette belegen, der nach seiner Festnahme bei ihm gefunden wurde. Der Zeitstempel sei auf 16.52 Uhr gedruckt. Das sind zwei Stunden vor seiner Amokfahrt.

Die verheerende Fahrt begann der Tatverdächtige um 19.01 Uhr in der Ernst-Reuter-Allee vorm Allee-Center. Taleb A. bog zunächst mit normaler Geschwindigkeit in den Breiten Weg ein. An der Notfall-Zufahrt zum Alten Markt riss er das Lenkrad herum, fuhr um eine Fußgängerampel und eine Polizeisperre. Er touchierte hier bereits die ersten Besucher. Dann raste er mit durchgedrücktem Gas-Pedal durch die überfüllte Buden-Gasse.