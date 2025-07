Plötzlicher Tod: Bodybuilderin stirbt mit nur 37 Jahren

Lorena Blanco brach zuhause zusammen.

Große Trauer in der Fitness- und Bodybuilding-Szene: Die spanische IFBB-Profiathletin Lorena Blanco ist völlig überraschend im Alter von nur 37 Jahren gestorben. Laut Medienberichten brach sie am Samstag, den 26. Juli 2025, in ihrer Wohnung in Lugo (Galicien) plötzlich zusammen – sie erlag wenig später vermutlich einem Herzinfarkt.

Blanco galt als aufstrebendes Talent der internationalen Bikini-Klasse. Erst 2023 hatte sie ihre Profikarte gewonnen, in der laufenden Saison 2025 feierte sie mit Platz zwei beim Kökény Classic Hungary Pro ihren bislang größten Erfolg. Nur wenige Tage vor ihrem Tod trat sie noch bei einem Wettkampf in Medellín (Kolumbien) an.

Ihr Ziel war klar: die Qualifikation für den Bikini Olympia – der prestigeträchtigste Titel im Bodybuilding.

Die Anteilnahme in der Fitness-Community ist riesig. Freunde, Fans und Veranstalter würdigen sie als leidenschaftliche, herzliche und disziplinierte Athletin. Besonders betroffen zeigt sich ihr Ehemann und Trainer Isi Bolaños, der sie bei all ihren Wettkämpfen begleitete.