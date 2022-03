Preis für Erdgas erreicht Höchststände

Der Preis für Erdgas in Europa schnellt um 60 Prozent in die Höhe.

Angesichts des Ukraine-Krieges und der Sanktionen gegen Russland hat der Erdgas-Preis in Europa neue Höchststände erreicht. Wie "Focus" berichtet, wurde am Montag am wichtigen niederländischen Handelspunkt TTF die Megawattstunde zeitweilig für 345 Euro gehandelt. Das ist ein Plus von etwa 60 Prozent.

Zuvor war bereits der Ölpreis wegen zunehmender Befürchtungen vor den negativen Folgen auf die Energieversorgung in die Höhe geschnellt. Der Preis für ein Barrel der Ölsorte Brent aus der Nordsee stiegt um knapp 20 Prozent auf 139,13 Euro und ist so hoch wie seit 2008 nicht, wie "Focus" berichtet.