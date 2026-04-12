Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Putin
© Getty

Orthodoxes Ostern

Putin dankt Kirche für Kriegshilfe

12.04.26, 01:41 | Aktualisiert: 12.04.26, 10:11
Teilen

Der russische Langzeitmachthaber Wladimir Putin hat dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill, für dessen Unterstützung jener Kämpfer, die im Angriffskrieg gegen die Ukraine dort im Einsatz sind, gedankt. 

 "Ich möchte besonders die wirksame Hilfe hervorheben, die Sie unseren Helden - den Teilnehmern und Veteranen der militärischen Spezialoperation - zukommen lassen", schrieb Putin laut Nachrichtenagenturen zum orthodoxen Osterfest an diesem Sonntag.

In der Grußbotschaft bezeichnete er das Fest zudem als "Triumph der Liebe, des Guten und der Gerechtigkeit". Putin besuchte demnach nach Mitternacht den Ostergottesdienst in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen