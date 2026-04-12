Putin dankt Kirche für Kriegshilfe

Der russische Langzeitmachthaber Wladimir Putin hat dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill, für dessen Unterstützung jener Kämpfer, die im Angriffskrieg gegen die Ukraine dort im Einsatz sind, gedankt.

"Ich möchte besonders die wirksame Hilfe hervorheben, die Sie unseren Helden - den Teilnehmern und Veteranen der militärischen Spezialoperation - zukommen lassen", schrieb Putin laut Nachrichtenagenturen zum orthodoxen Osterfest an diesem Sonntag.

In der Grußbotschaft bezeichnete er das Fest zudem als "Triumph der Liebe, des Guten und der Gerechtigkeit". Putin besuchte demnach nach Mitternacht den Ostergottesdienst in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale.