Forscher fassungslos: Rätselhaftes Wesen in Tiefsee entdeckt

In den extremen Tiefen der japanischen Meeresgräben haben Forscher ein Lebewesen gefilmt, das sich keiner bekannten Tiergruppe zuordnen lässt. Selbst erfahrene Experten stehen vor einem echten Rätsel.

Bei einer Expedition in drei japanische Tiefseegräben sind Wissenschaftler bis auf eine Tiefe von 9.775 Metern vorgestoßen. In dem gesammelten Videomaterial von über 460 Stunden entdeckten die Forscher um Studienleiter Jamieson eine überraschende Vielfalt. Neben fleischfressenden Schwämmen und Riesen-Flohkrebsen stießen sie in einer Tiefe zwischen 8.022 und 9.131 Metern auf einen besonders mysteriösen Organismus.

Rätselhaftes Tier im Fokus

Das Wesen ist blass und verfügt über seltsame, lappige Anhänge. Zweimal schwamm der Organismus durch das Sichtfeld der Kameras – einmal im Japangraben und einmal im Izu-Ogasawara-Graben. Obwohl die Forscher zunächst an eine Hinterkiemer-Schnecke dachten, zeigte die genauere Analyse, dass das Tier in keine bisher bekannte Kategorie passt. Es kann aktuell nicht einmal einem existierenden Tierstamm zugeordnet werden.

Vielfalt in der Tiefsee

Neben diesem speziellen Rätseltier dokumentierten die Wissenschaftler Tiere aus insgesamt 108 verschiedenen Gruppen. Besonders auffällig waren Riesen-Flohkrebse, die sogar größer als die dort lebenden Fische waren. Auch ein einzelner Oktopus wurde in der extremen Finsternis gesichtet. Die Forscher betonten im Fachjournal "Biodiversity Data Journal", dass diese Zonen zu den am wenigsten erkundeten Flecken der Erde gehören.

Spannende Funde vor Japan

Die Expedition zeigt, wie wenig wir noch über das Leben in den tiefsten Gräben der Weltmeere wissen. Trotz der extremen Bedingungen herrscht dort eine erstaunliche Biodiversität, die selbst Fachleute immer wieder überrascht. Die Suche nach einer Einordnung für das blasse Wesen geht unterdessen weiter.