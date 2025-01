Russlands Präsident Wladimir Putin (72) spricht in einem Interview mit Staatsmedien über den Ukraine-Krieg, den er "Krise" nennt.

Putin erklärte heute, dass der Krieg in der Ukraine hätte verhindert werden können, wenn Donald Trump 2020 nicht "um die Wahl betrogen worden wäre", so Russlands Präsident. Der Kreml-Herrscher nannte die groß angelegte Invasion seiner Streitkräfte in das Nachbarland im Februar 2022 als "Krise" und sagte, das schreckliche Blutvergießen, das Osteuropa seit fast drei Jahren heimsucht, hätte unter einer Trump-Präsidentschaft nicht stattgefunden, wie "Daily Mail" berichtet.

Putin sagt: "Ich kann ihm nur zustimmen, dass, wenn er Präsident gewesen wäre, wenn ihm der Sieg 2020 nicht gestohlen worden wäre, es vielleicht nicht zu der Krise in der Ukraine gekommen wäre, die 2022 entstand." Trump verlor die US-Wahl 2020 gegen Joe Biden und behauptete fälschlicherweise, dass ihm die Wahl gestohlen worden sei. Putin übernimmt in seinem Interview mit Kreml-Medien diese falsche Erzählung für die es keine Belege gibt.

Putin sprach Trump großes Lob aus

Der Kreml-Herrscher sprach dem neuen US-Präsidenten großes Lob aus. Er bezeichnete Trump als "klug und pragmatisch". Putin signalisierte gleichzeitig Bereitschaft, Verhandlungen über die Ukraine mit Trump aufzunehmen. "Was das Thema Verhandlungen angeht... Wir haben immer gesagt, und ich möchte das noch einmal betonen, dass wir bereit sind für diese Verhandlungen in Bezug auf die Ukraine", so Putin.

Kiew reagierte schnell und das Büro von Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte knapp, dass es keine Friedensgespräche zwischen Putin und Trump ohne die Beteiligung europäischer Vertreter geben könne.