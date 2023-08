Quallen-Alarm auf Mallorca: Urlauber in Panik

Zahlreiche Feuerquallen wurden in den letzten Tagen angeschwemmt.

Mitten in der Hauptreisezeit wird der Badespaß an der Ostküste Mallorcas deutlich getrübt. Am beliebten Strand von Cala Millor wurden in den letzten Tagen zahlreiche Feuerquallen angeschwemmt, die Flaggen am Strand sind bereits gehisst Auf Facebook berichten zahlreiche Urlauber über die schmerzhaften Begegnungen mit den Nesseltieren.

© Getty ×

Die Gründe für die Quallen-Flut sind der starke Regen der letzten Tage sowie die ungewöhnlich hohen Temperaturen im Mittelmeer. Experten führen auch die Verschmutzung der Meere und andere Umweltveränderungen als Gründe für das Auftreten der Nesseltiere an.

In Mallorca werden immer wieder Feuerquallen angeschwemmt. Ihr Stich kann ist zwar schmerzhaft und verursacht einen Ausschlag, sie ist in der Regel aber nicht gefährlich.