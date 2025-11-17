Alles zu oe24VIP
Regierungschef schlägt Alarm: Bahngleise durch Sabotage zerstört

Polen

Regierungschef schlägt Alarm: Bahngleise durch Sabotage zerstört

17.11.25, 09:35
Route zwischen Warschau und Lublin betroffen. 

In Polen ist nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk ein Sabotageakt auf eine Bahnstrecke verübt worden.

Explosion eines Sprengsatzes 

Auf der Route zwischen Warschau und dem südöstlich von der Hauptstadt gelegenen Lublin seien Gleise durch die Explosion eines Sprengsatzes zerstört worden, teilte Tusk am Montag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Ortschaft Mika. Weitere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor.

