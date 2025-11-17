Regierungschef schlägt Alarm: Bahngleise durch Sabotage zerstört

Route zwischen Warschau und Lublin betroffen.
In Polen ist nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk ein Sabotageakt auf eine Bahnstrecke verübt worden.
- Deutschland hebt Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel auf
- Ex-Regierungschefin zum Tode verurteilt
- Folter-Schergen Assads in Wien angeklagt
Explosion eines Sprengsatzes
Auf der Route zwischen Warschau und dem südöstlich von der Hauptstadt gelegenen Lublin seien Gleise durch die Explosion eines Sprengsatzes zerstört worden, teilte Tusk am Montag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Ortschaft Mika. Weitere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor.