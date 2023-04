× Reiche Baronin tot in ihrem Auto gefunden

Baronin Myriam Ullens de Schooten wurde von ihrem Stiefsohn erschossen.

In der belgischen Geimende Lasne (Provinz Wallonisch-Brabant) kam es am Mittwoch zu einem schrecklichen Familiendrama. Wie die Polizei mitteilte, wurde Baronin Myriam Ullens de Schooten tot in ihrem Auto gefunden. Die Adelige wurde offenbar von ihrem Stiefsohn erschossen.

„Ein Mann hatte sich bei der Polizei gemeldet und gesagt, er habe seine Stiefmutter getötet“, so Staatsanwalt Marc Rézette. „Es handelt sich um eine Familientragödie.“ Wie das Portal „ VRT NWS“ berichtet, führte die 70-Jährige schon länger einen Konflikt mit ihrem Stiefsohn Nicolas.

Baronin Myriam Ullens de Schooten mit ihrem Ehemann Guy Ullens de Schooten Whettnall

Der ehemalige Agent der belgischen Staatssicherheit wirft seiner Stiefmutter vor, das Vermögen seines Vaters zu verprassen, seit dieser einen Schlaganfall erlitten hatte. Der 88-jährige Baron Guy Ullens de Schooten Whettnall war ein erfolgreicher Geschäftsmann und besitzt rund 300 Millionen Euro.